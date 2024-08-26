撥亂反正：反應遲緩還是請君入甕

上回講到，烏克蘭突然轉守為攻，派兵大舉入侵俄羅斯庫爾斯克地區，在軍事上看似相當成功，但政治上卻嚇窒了其美西方盟友。當中，美國拜登政府最為頭痕，對內要面對來勢洶洶的前總統特朗普和突然轉差的美國經濟表現，對外則要應對以巴及俄烏戰事不斷拖長以至擴大，自己的兩個「手下」以色列和烏克蘭都不聽勸告，四處點火，英法等盟友亦有各自各的內政問題要處理。故此，美方聲稱事前未獲通知烏軍的入侵行動，從動機或結果看來應該沒有說謊，否則美方定會勸阻烏方。

從另一個角度看，烏克蘭「戲子總統」澤連斯基也是眼見美國等多個「金主」都自身難保，尤其一旦特朗普當選上台，隨時會終止向烏克蘭軍援，連帶整個北約的援烏政策都可能受影響，因此希望通過今次突襲，增加烏方將來在和談中的談判籌碼，提高自己的民望和烏軍的士氣，或最少分散俄軍在烏東地區的軍力，為美西方減少支援及可能快將出現的休戰談判做好準備。

不過，正如俄方公開指出，俄國本土遭到入侵佔領，就根本沒有任何和談的餘地，俄軍將持續奮力作戰，適時展開反擊，堅決收復全部領土。或許這才是澤連斯基的真正心思，令到各方都騎虎難下，不得不延長戰事，讓自己可永續領導烏克蘭，扮演國家、民族與戰爭英雄。

普京對烏軍入侵的態度也相當詭異，表面上是嚴厲譴責和矢言會強力反擊，但實際上卻予人慢條斯理，好像一切都已在其掌握當中的感覺。事實上，不少軍事專家都對今次烏軍侵俄的順利程度，所遇到的抵抗和反擊之少感到驚訝。到底俄方純粹是反應遲緩，還是在政治上或軍事上蓄意請君入甕呢？