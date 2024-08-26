冰鑑春秋：台灣領先美國廿年？

台灣網友常常戲稱世界怎麼跟得上台灣，很多事情台灣都領先全球若干年，而這種說法有時候真有一定的道理，例如最近特朗普將賀錦麗稱為「錦麗同志」，影射她與其父親都信奉共產主義，就證明台灣將政敵抹紅的絕技，至少領先美國20年。

特朗普將賀錦麗描繪成一位「共產主義者」，聲稱她將推動共產主義政策，還將賀錦麗的父親、史丹福大學榮譽退休教授，也是著名經濟學家哈里斯，稱為「馬克思主義教授」。他說：「她的父親是一位馬克思主義教授，我相信他把她教得不錯，你知道，他是馬克思主義教授。你們能想像嗎？有人知道這件事嗎？」

實際上賀錦麗雖然左傾，但跟共產主義相去甚遠，而她的父親當然也沒教過甚麼馬克思主義，甚至連賀錦麗都沒怎麼教過，因賀錦麗的父母在她7歲時就離婚了，此後賀錦麗由母親撫養，還搬去了加拿大，直到高中畢業才回美國讀書。可以說賀錦麗最重要的青少年成長期，她的父親基本上沒有參與，又要如何教導她馬克思主義呢？

特朗普當然不管這些，還指控賀錦麗發動「政變」。「我很好奇，他們是否知道，當他們推翻或對拜登發動政變時，是否知道她的淵源、來自甚麼地方、意識形態是甚麼？」企圖煽動民主黨支持者對賀錦麗產生質疑。

這種公然罔顧事實的抹紅，真讓人有恍如置身台灣選舉的錯覺，不過特朗普張嘴就來、睜眼說瞎話的功力，顯然不在他的台灣同行之下。早前特朗普就指摘賀錦麗在非裔與印度裔中變來變去，也指摘其副手沃爾茲親中。看來族群與意識形態，會是特朗普在選舉中攻擊對手的主軸之一。至於這招是否能夠奏效，就要看美國選民是否和台灣選民一樣容易欺騙了。