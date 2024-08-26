橫眉冷看：香港樓市死翹翹？

香港樓價由最高峰起計，至今下跌了約三成，不少反中反港分子都愛以此說事，指香港已經「玩完」，樓市可能永難復起。實際上，樓價高低起跌乃是尋常事，以南韓首爾為例，樓價在2021年創出歷史新高，及後回落，到去年中，樓價自高位下挫了24%。當時很多南韓人也跟香港人一樣，以為樓市將進入大寒冬。豈料踏入今年之後，首爾樓市轉跌為升，部分地區升幅更創出近4年來的最高比率。同樣道理，今年香港的樓價雖然疲不能興，但你怎知道，明年不會重拾升軌？

一個地方的樓價要持續向下，原因只能有一種，就是該地區的資金愈來愈少，但觀乎香港，目前總存款額多達16萬億港元，跟10年前相比，升幅多達八成。很多「黃人」不停渲染，說資金正大量流出香港，他們的幻想或許是如此，事實卻剛好相反。早前瑞銀集團行政總裁安思杰表示，香港的財富管理業務每年增長7.6%，預計在2027年或之前，就會取代瑞士，成為全球頂尖的財富管理中心。

以此觀之，香港正在「水浸」，金融體系的錢愈來愈多，既是如此，樓價指數又豈會長期向下走？讀者諸君或許會問，香港目前既然「水」多為患，為甚麼樓市卻沉疴不起？這個道理很簡單，是因為現在債券和銀行定期存款的利息高，明顯高於收租回報率，故不少投資者對入市買樓，暫時提不起興趣。譬如你手持一千萬元現金，每年所得的定存利息可達40至50萬元，你不用作買樓，改而租住一間市值一千萬元的樓宇，每年租金卻只需30至40萬元，還不必繳納差餉、地租、管理費，兩相比較，買樓當然是划不來。然而，定存利息高只是近年的現象，一旦香港進入減息周期，到時候又將是另一幅光景。