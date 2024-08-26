筆下風雲：連港府也落雨收傘

本港經濟一潭死水，樓市一蹶不振，連代表業界的立法會議員談及此事時，亦不禁灑下男兒淚。結果這一哭，終於哭出一點效果。金管局與銀行公會三家主席銀行開會，討論中小企融資及按揭貸款安排，會後宣布成立中小企融資專責小組，並獲多間銀行承諾，兩周便會完成審批按揭程序，通知申請人是否獲批。

可以看見，業界代表近日頻頻跑出來指摘銀行，批評銀行落雨收傘，收緊對中小企融資貸款申請，同時對小業主申請樓宇按揭拖長來做，過了成交期仍未完成審批，以致小業主被迫撻訂；甚至有個案是不獲銀行批出按揭，大大打擊買樓意欲，令地產代理重回撤辣前吊鹽水的狀態。立法會議員為業界出頭，上演一幕「人不傷心不流淚」，終於迫使金管局作出反應。

問題是，落雨收傘向來是銀行傳統，好天水多不吝放貸，到了經濟逆轉便拒絕借款，以免淪為壞帳。如今香港正值經濟逆轉時期，銀行以自身利益為重，不欲承受風險，即使成立融資專責小組，又保證兩周內完成按揭審批，也不等於他們會鬆手放貸。樓市未必會因此受惠，中小企也未必如願渡過難關。

屋漏偏逢連夜雨，連港府自己也來一記落雨收傘。商經局表示，無意重推「中小企融資擔保計劃」下「百分百擔保特惠貸款」，透露計劃至今批出2,822億元貸款，當中的「百分百擔保」批出1,432億元，壞帳率高達9.2%，涉政府擔保額132億元，對政府財政造成負擔。由此可見，人同此心，心同此理。連政府也莫財收水，又怎能要求銀行慷慨放水？目前零售及餐飲業執笠潮愈演愈烈，樓價不斷插水，中小企破產倒閉此起彼伏，香港經濟未見曙光，恐怕有排捱。