強詞有理：英加速衰落

經濟脫實向虛、產業空心化是西方國家的普遍現象，美國如是，老牌資本主義國家的英國亦如是。根據英國製造行業組織的統計數字，2022年英國製造業產值只能排在全球第12位，比對上一年下跌4個名次，歷史上首次跌出前10名。此消息受到國際社會廣泛關注，皆因英國曾經引領工業革命，一度成為「世界工廠」，如今竟淪落到如此地步，製造業產值還不如墨西哥等發展中國家，全球排名甚至比台灣地區更低，實在丟架。

常說爛船還有三斤釘，二戰後英國已失去全球霸主地位，但直至千禧年依然是全球第五大製造國，現在則連三斤釘也沒有了，可見其衰落的速度正在加快。該製造業組織警告，英國需要「一項長期的產業戰略」來支持製造業。說時容易做時難，英國百病叢生，連日常運轉也成了問題，政府財政捉襟見肘，福利開支不堪重負，民眾生活水平下降，不滿情緒日益高漲，這些眼前的困境尚且無法解決，談何長期產業戰略？

從保守黨手中接過爛攤子的工黨政府信誓旦旦，揚言要培養製造和銷售產品的能力，並將實體產業振興視為提供就業職位、治愈「鐵銹帶」及地區發展落差、彌合社會矛盾的重要抓手。怕只怕，先生之志大矣，先生能力不足，西方政客最擅長開遠期支票，將來能否兌現不重要，反正過了海是神仙，幾年後還不知是誰執政呢。

曾經不可一世的「日不落帝國」，為何淪落至此？有英媒將矛頭指向美國，認為美國對中國採取的錯誤政策是導致英國衰落的主要根源。美國一系列遏華措施不但沒有奏效，反使中國變得更加強大，而英國跟隨美國對華採取強硬立場，結果發現自己變成「炮灰」，沒有得到任何好處，反而陷入更加尷尬的處境。

英媒難得如此坦白，英國主要問題就是充當美國附庸，完全失去戰略自主。尤其是對華政策方面，倫敦對華盛頓言聽計從，根本沒有自己的主見，即使犧牲本國利益也在所不惜，這樣的國家怎麼可能有運行？舉個例子，英國本來高度依賴華為5G技術和設備，為了迎合美國，明知華為5G不存在安全問題，也不得不終止與其合作，單是拆除5G設備就直接造成逾百億美元損失，其5G發展更是大大延遲。直至今年，倫敦地鐵也許才能全面覆蓋4G信號，是不是很可笑？