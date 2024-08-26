坦言集：堅持戰爭

美國的建制勢力正在全力封鎖、圍堵特朗普，目的是不讓他當選總統，要維持拜登政府所代表的好戰外交路線。本來，好戰是共和黨的政綱。21世紀開始，共和黨與新保守主義結合，便有2003年侵略伊拉克。可是曾幾何時，現在是民主黨變成好戰的政黨，與共和黨似乎角色轉換了。特別是出了特朗普的反建制之民粹主義者，從商業利益，不是軍工利益來看待烏克蘭之戰，只有軍工能源賺錢，政府負債，因而要撤兵不打這「虧本」的仗了。

由於戰爭涉及的利益廣大深厚，不管民主黨與共和黨，沒有真正意識形態之爭的美國政黨政治，還是主要服從於最大的既有利益。烏克蘭戰爭的利益便與特朗普的政綱成對立，甚至要製造刺殺事件來解決對手。特朗普幸而大難不死，民主黨亦棄拜登的老人政治形象，全力進行選戰，封鎖與打擊特朗普。民意調查顯示賀錦麗可勝，但這種朝夕可變的結果未必可信，但卻是誘使選民背棄特朗普的公關宣傳手段，可以弄假成真。拜登棄選後，選情突變，美國主要建制勢力是拚全力來阻止特朗普當選，背後當然是為了維護現時的烏克蘭戰爭。

對美國來說，烏克蘭戰爭的重要性遠大於阿富汗。因此拜登可棄阿富汗，但在烏克蘭卻是不勝無歸。一是涉及俄羅斯。烏戰是直接打擊，企圖弄垮俄羅斯，這是鞏固美國霸權的第一步。弄垮俄羅斯，便不會有俄歐、中俄的合作，美國便沒有足以致命的競爭對手。弄垮俄羅斯後便大可相對輕易打倒歐盟和中國。

二是烏戰同時消耗歐盟，更借與俄作戰把歐盟置於美國軍事控制之下，這便是一箭雙雕。三是即使未能弄垮俄羅斯，單單消耗，亦可使俄羅斯沒法復興與美對抗，便於美推動顏色革命取代其政權，把俄變成附庸國，有利對付中國。

相反地看，若美國在烏克蘭敗走，俄羅斯便得勢不饒人，西取東歐與德法合作，歐盟便脫美。南下中東，以色列難以安穩。東與中國合作，日韓寒心，台灣不敢叛變中華，東南亞更不會依附美國，澳紐自保，美國霸權主義便一朝蒸發，回歸門羅主義亦未必可守美洲。

因涉及的利益重大，美國不能從烏克蘭敗退。民主黨必然主戰，必然要保政權推行烏克蘭戰爭。現時對俄的大舉侵略，正是阻撓和談的手段。