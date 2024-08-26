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玩滑翔傘失控 洋漢手背傷
傷者送院治理。（蘇偉明攝）
【本報訊】石澳發生滑翔傘意外。昨午約1時半，一名55歲外籍男子在鶴咀玩滑翔傘期間懷疑失控，被迫在鶴咀石礦場附近着陸。事主扭傷手腕，並且背部受傷，及後自行報案求助。救援人員趕往現場，為事主戴上頸箍，再交由救護車送院治理。意外原因有待進一步調查。
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