玩滑翔傘失控 洋漢手背傷

【本報訊】石澳發生滑翔傘意外。昨午約1時半，一名55歲外籍男子在鶴咀玩滑翔傘期間懷疑失控，被迫在鶴咀石礦場附近着陸。事主扭傷手腕，並且背部受傷，及後自行報案求助。救援人員趕往現場，為事主戴上頸箍，再交由救護車送院治理。意外原因有待進一步調查。