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手機偷拍裙底春 22歲男子就擒
一名男子在將軍澳景嶺路懷疑以手提電話偷拍一名27歲女子的裙底春光。
【本報訊】執法部門於上周六晚上10時許接報，指一名男子在將軍澳景嶺路懷疑以手提電話偷拍一名27歲女子的裙底春光。警員到場經初步調查後，以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」拘捕該名姓邱（22歲）男子，他已被扣留調查。
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