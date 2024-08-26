手機偷拍裙底春 22歲男子就擒

【本報訊】執法部門於上周六晚上10時許接報，指一名男子在將軍澳景嶺路懷疑以手提電話偷拍一名27歲女子的裙底春光。警員到場經初步調查後，以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」拘捕該名姓邱（22歲）男子，他已被扣留調查。