逾10煞街頭持械 大搖大擺追賭債

市民致電舉報 3黑漢被捕 為數10多名手持鐵筆的惡煞，昨晨殺氣騰騰地在大角咀街頭聚集，嚇得街坊退避三舍，隨即致電舉報。警員聞訊趕到兜截，先後截獲一輛載乘兩名大漢的私家車，以及一名撞見警員便慌忙奔逃的男子。執法部門徹底搜車，檢獲鐵筆、亞加力膠尺等可疑物品，經調查後，相信該3人均為黑社會成員，並正密謀持械上門追討賭債，但因他們作風招搖，尚未「出手」已引起注意，最終因涉嫌藏武等罪名被捕。

昨晨8時許，有市民報案指在大角咀櫸樹街37號對開，發現10多名身穿黑衣的男子，手持鐵筆疑有不軌企圖。警員到場巡視，發現一輛私家車形迹可疑，懷疑與事件有關，欲上前查問時，車上司機慌忙將車開走，最終在福全街78號對開將其截停，車上姓吳（29歲）男司機及一名25歲男乘客一齊被制服，在場接受調查。

檢10膠尺2鐵筆 調查期間，警員在附近發現另一名可疑男子，該名姓孫（19歲）男子懷疑心虛拔足而逃，他其後亦於櫸樹街與福全街交界被截獲，並帶返該輛私家車旁受查。警員在私家車上檢獲一對屬於另一汽車的車牌、10把亞加力膠尺、兩支鐵筆，以及一包口罩、一頂鴨舌帽等物品。期間亦召來鑑證人員到場掃取指模。

經初步調查後，警員以涉嫌「管有適合作非法用途的工具」及「藏有攻擊性武器」拘捕該3名男子，他們黑布蒙頭、戴上手銬，隨即被帶署扣留調查。據了解，被捕人士均有黑社會背景，不排除他們與非法收債活動有關，事發前正準備到附近尋找目標人物追討百家樂賭債。