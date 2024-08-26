8月26日(一)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月26日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
天台飛墮 六旬漢不治
事主懷疑由大廈天台墮下，其遺體則以帳篷遮蓋。（馬竟峯攝）
【本報訊】昨晨7時40分，大角咀塘尾道75至77號大廈對開，一名男子倒臥在地，懷疑由高處墮下，途人發現報案。救護員接報到場，經檢驗後證實姓陳（67歲）男子已經死亡，警員遂以帳篷遮蓋其遺體，初步懷疑他由松樹街一幢大廈天台墮樓。警員於現場檢獲遺書，其死因有待驗屍確定。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20240826-0826_00176_247/天台飛墮--六旬漢不治
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc