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天台飛墮 六旬漢不治

事主懷疑由大廈天台墮下，其遺體則以帳篷遮蓋。（馬竟峯攝） 事主懷疑由大廈天台墮下，其遺體則以帳篷遮蓋。（馬竟峯攝）
事主懷疑由大廈天台墮下，其遺體則以帳篷遮蓋。（馬竟峯攝）
【本報訊】昨晨7時40分，大角咀塘尾道75至77號大廈對開，一名男子倒臥在地，懷疑由高處墮下，途人發現報案。救護員接報到場，經檢驗後證實姓陳（67歲）男子已經死亡，警員遂以帳篷遮蓋其遺體，初步懷疑他由松樹街一幢大廈天台墮樓。警員於現場檢獲遺書，其死因有待驗屍確定。
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