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龍門陣
3車串燒 綿羊仔變三文治
電單車被兩車夾成「三文治」。
【本報訊】大埔科學園發生交通意外。昨晨10時許，創新路有3車串燒相撞，涉及私家車、「綿羊仔」電單車和專線小巴，其中電單車夾困於私家車與小巴之間，慘變「夾心三文治」。意外造成鐵騎士及一名女乘客受輕傷，警員正調查意外原因。
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