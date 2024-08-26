情緒工作壓力交困 城大教授跳軌輕生

九龍塘站捲列車底 消防救出證遭輾斃 受情緒病及工作壓力折磨的城市大學男教授，昨日懷疑一時想不開，上班途中在港鐵九龍塘站躍下路軌，復遭埋站列車捲入車底。據悉，事主懷疑遭列車輾至肢體殘缺，獲救時惜已返魂乏術，但有留下遺書交代心中積鬱。事故期間，港鐵東鐵綫服務大受影響，其中大圍站亦遇上扶手電梯故障，導致站內湧現人龍。直至事發後約一小時，事件獲得妥善處理，列車服務才逐步恢復正常。

昨日中午12時許，一名男子闖入港鐵東鐵綫九龍塘站路軌，被捲入一輛往金鐘方向的列車車底，月台職員察覺事件後報案求助。消防及救護員趕抵現場，從速拯救被困事主，惟他疑被列車輾過，肢體有所殘缺，經檢驗後證實當場不治。警員於現場檢獲遺書，初步得悉姓李（59歲）男死者近日為情緒及工作問題感不快，不排除因而尋短，其死因有待驗屍後確定。

短訊傳妻 稱錢包遺留的士 據了解，死者是城市大學建築與土木工程系教授，家住大角咀，他患有情緒病，目前正在接受治療，近期曾向太太透露工作感到壓力。昨晨約9時，事主離家前往上班，並於早上11時47分用八達通進入港鐵九龍塘站。直至中午12時35分，他透過通訊軟件聯絡太太，聲稱將錢包遺留在的士上，並透露自己正身處九龍塘站內。

大約兩分鐘後，涉事列車駛入月台，事主懷疑從月台躍下並捲入車底，延至下午1時20分被救護員證實死亡。警員到場實施人流管制及翻查閉路電視片段，發現事主的上述行為，以及他與太太聯絡的內容，檢視過死者遺體和現場狀況後，相信事件無可疑。

東鐵綫一度暫停 車站混亂 受事件影響，東鐵綫旺角東站至大圍站列車服務一度暫停，東鐵綫其他服務亦需要調整，港鐵安排免費接駁巴士接載乘客來往九龍塘站及大圍站，直至下午約1時36分，港鐵表示事故已妥善處理，東鐵綫列車服務逐步回復正常。另外，事故期間有港鐵車站出現混亂，大圍站內有扶手電梯故障，當時在電梯上的乘客要慢慢步上月台，現場連接大堂及月台的位置亦因此出現人龍。

城大發言人表示，對事件深表難過，並對李教授的家屬致深切慰問。大學正了解事件及會聯絡其家屬，將提供一切適切可行的協助。

港鐵發言人指，涉事車長駕駛列車駛近九龍塘站2號月台位置時，察覺有人闖入路軌，於是即時緊急停車。同時，車站職員亦留意到相關情況，於是立即按動月台緊急掣，防止其他列車進出車站。車務控制中心隨即報案及通知消防到場。港鐵會配合執法部門調查。