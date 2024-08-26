醫健：藥到病除：減肥藥具副作用 應諮詢專業意見

現時市面上充斥着不同的減肥方法，然而，減肥藥物的有效性以及安全仍存在着爭議，當中涉及一定的風險和副作用。

納曲酮/安非他酮 （Naltrexone/Bupropion） 是一種口服減肥藥物，通過減少食欲和增加代謝率來達到減肥的效果。納曲酮是一種鴉片拮抗劑，用於治療鴉片類藥物和酒精成癮。而安非他酮是一種抗抑鬱劑，可提高腦中的多巴胺和去甲腎上腺素水平，從而改善情緒和增加能量消耗。像一般的抗抑鬱藥物，納曲酮/安非他酮有機會導致失眠、頭暈、難以集中精神等副作用，甚至影響心跳、血壓。患有癲癇症、高血壓、鴉片類藥物成癮等疾病的人士應避免服用這種藥物。

利拉魯肽（Liraglutide）是一種治療第二型糖尿病的藥物，能夠模擬胰島素激素的作用，促進胰島素的分泌，從而降低血糖水平。它還可以減緩消化速度，減少食欲，同時幫助改善膽固醇和三酸甘油酯水平，降低患上心血管疾病的風險。利拉魯肽是一種注射劑型的藥物，通常需要在腹部、大腿或上臂的皮下注射。使用它後可能會導致胃口不佳、作嘔等副作用。

一些研究顯示，大部分服用減肥藥的人士能夠減重5至10%，但效果因人而異，取決於藥物的種類、劑量、使用時間、個體差異以及其他因素。在服用減肥藥物前，應諮詢醫護人員的專業意見，以確保用藥的安全和有效性。同時，減肥是一個綜合性的過程，除了藥物治療外，還應該注意飲食和運動，從多個方面來達到減肥的效果。

香港醫院藥劑師學會

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