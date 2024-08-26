重慶來港貨運縮短至3日

【本報訊】首批由「渝深港圖定班列」運載的貨物於上周二（20日）由重慶出發，並於上周五（23日）抵港。運輸及物流局局長林世雄昨表示，重慶來港的貨運時間，由以星期計縮短至3天，相信重慶以至周邊地區的貨物，可以利用香港葵涌貨櫃碼頭聯通世界的優勢，送運往世界各地。

葵鹽通 開拓物流機遇 林世雄在社交平台表示，內地西部地區工業發展蓬勃，生產不少貨物出口外國。其中重慶以生產手提電腦、電腦配件和汽車等最著名。以往貨物只能依靠河運接駁海運的模式，經長江出海口上海上船，需時動輒以星期計，現時重慶來港貨運時間大大縮短到3天，為香港葵青碼頭開拓更多機遇。

林又稱香港物流業一直努力發展，「渝深港圖定班列」正是香港「背靠祖國、聯通世界」的絕好例證。而香港葵涌貨櫃碼頭和鹽田港同為大灣區內主要港口，航線上有明顯的優勢互補。他表示這個名為「葵鹽通」的模式透過駁船把兩個港口連通，能充分發揮兩個港口的優勢，既能為內陸出口貨物提供更高效率、連繫全球的海運物流服務，又能擴大兩個港口的貨物腹地和貨運量，展現大灣區城市互惠共贏。