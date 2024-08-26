寺廟員工涉虐狗 7000人聯署究責

【本報訊】大嶼山寶蓮禪寺日前爆出有工作人員涉嫌虐狗，兩隻狗女被寺內工作人員以塑膠袋笠頭，再開車拖至後山棄置。事隔逾10天至今兩狗女仍下落不明，一眾義工和熱心市民約百人近日亦分頭到大嶼山各處搜尋亦無果。NPV動物權益教育早前發起要求寺方道歉及追究兇徒及管理層責任的聯署，現時已超過7,000人聯署。

為響應網上尋狗呼籲，有關注團體前日到寶蓮寺現場提出訴求，並詢問該寺職員更多有關狗女大妹、細妹的資訊，以縮窄尋狗範圍。其中NPV動物權益教育代表Louis表示，事件已發生接近兩個星期，未曾見寶蓮寺積極尋狗、或者向熱心尋狗的市民提供援助。此外，較早前的聲明，亦未曾完全回應社會的訴求、釋除市民疑慮。故計劃收集市民聲音後，向寶蓮寺發公開信，要求寺方正面回應及跟進事件。

義工指惡行違佛家理論 香港野豬關注組代表Roni則稱，關於寶蓮寺涉嫌虐待動物，相信並非單一事件，亦不是純粹個別員工操守問題，而是涉及整個管理架構和文化。畢竟寶蓮寺，在宗教上有一定代表性和影響力，故此希望寺方正面回應公眾訴求，包括向公眾就事件致歉、依法追究涉事者、公開交代對待動物指引，並承諾妥善照顧所有昂坪動物。

同行義工、已皈依的Anthony認為，寶蓮寺有違佛家理論、對信徒不公。寺方一面呼籲信眾捐款持素，背後卻做出令人髮指、傷害動物的壞事。希望寺方能夠走出網上社交平台，在現實中面對公眾。