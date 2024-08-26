否認性教材保守 局方稱已平衡各方考慮

【本報訊】教育局早前就中三公民、經濟與社會科教材，列明學生要學習拒絕婚前性行為，有意見認為屬保守及不合時宜。教育局局長蔡若蓮否認教材保守，而是保護初中學生，要為自己負責任，愛護自己、尊重別人，並指局方決定前已平衡各方考慮。而小學常識科將會在25/26學年起，分拆為科學科及人文科，學界一直關注兩科在呈分試的比例。蔡若蓮表示，既然課程有調整，呈分試方面亦應有適應的調整，比較能準確反映同學的學習情況以及令學生不會過於集中將壓力放在主修科目。

推科學科人文科 調整呈分試 有關明年9月起逐步推行科學科及人文科，蔡若蓮接受電視節目訪問時表示，在試行前已做了多次的老師培訓，亦開發了很多教材及教學資源，加上小學人民科大部分內容均在常識科沿用下來；科學科的內容則有較多新元素。她指現時有200間小學參與科學科試行計劃，反應非常正面及踴躍。

近日亦有消息指體育科都會納入呈分。蔡若蓮指，體育評分是一向都有的，評估有甚麼活動及範疇，惟沒有把分數放入呈分試作考慮，但現時為了要照顧同學的多樣性，讓學生和家長更重視在體育的發展，將會是探討方向。

對於學齡人口持續下降，收生不足的學校，有機會面臨停辦或合併。蔡稱，局方對於收生困難的學校是非常寬容，希望能夠順利過渡。她坦言安排學校合併或調撥人數等做法，均為「軟着陸」措施，學生人數太少亦會影響學習體驗及群育發展等，因此有需要集中資源，從長遠及宏觀角度規劃人口下降的教育布局。