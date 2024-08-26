午膳津貼 窮學生：唔夠買兩餸飯

【本報訊】社協估計本港有20萬貧窮兒童，有今年升讀中六的學生指在校免費午膳資助不足，不足以購買學校附近的兩餸飯，又指其他政府資助金同樣不足，即使是200元的費用也有困難。她曾兩度打算參加為基層學童而設的「共創明『teen』」計劃，但即使年齡放寬後仍超出上限，因此未能參加。

斥照顧者熱線離地 在照顧者方面，有出席人士批評熱線離地、無用。她表示，曾從早到晚致電照顧者支援專線，即使對方接聽也只是建議他尋求其他社區支援服務，沒有太大實質幫助。

議員林素蔚認同專線離地，即使向接線生表達輕生念頭，對方只讓求助人尋求協助，建議政府定義特殊學習需要人士及殘疾人士照顧者；建議設立照顧者八達通以作陪診或日常出行之用。社福界議員狄志遠指發生不幸事件時官員發言後「第二天甚麼也沒有發生」，反問「同理心」能否讓照顧者受惠。而議員江玉歡則指現時應先定義照顧者，指設立熱線和網站只是基本、非實際幫助。

台下發問環節時有參與人士指自己或親人有精神健康需要，有人投訴公立醫院精神科醫生沒耐性；私家醫生收費貴。林素蔚關注輪候時間長，建議政府共同支付，讓部分有需要人士能夠到私家診所求醫。

另外，有無家者指政府現時只有228個宿位；31個位為女性而設，但預算本港有171名無家女性，宿位數量不足、只能住半年。他又指出部分國家可保障無家者7年住宿需求，認為香港最少需要兩年，好讓他們有空間儲蓄。

江玉歡指部分社會問題是基於結構性問題，不應「福利化」，應由政府和社會各界同心協力。