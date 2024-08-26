皇后山邨新巴士線 出大埔車程25分鐘

【本報訊】交通配套備受關注的粉嶺皇后山邨，昨日有新巴士線首航。由城巴營辦的79號巴士線，於昨晨7時開出頭班車，由皇后山邨出發前往大圍，途經大埔及沙田。昨日早上有居民試搭該線，由於假日車流較少的關係，居民指行車暢順，由皇后山邨至大埔市區需約25分鐘，而全程則需要約一小時，與現時轉乘巴士到港鐵站再乘車到各地時間相若，惟居民反映車費略高，建議增設去程分段收費。

往大圍須近句鐘 倡設分段收費 79號線取道沙頭角公路經龍山隧道，再行走吐露港公路前往大圍，全程收費為13.6元。有居住皇后山邨的居民昨日乘搭首班車實測，發現由皇后山邨到達大埔市區只需約25分鐘，而到達沙田禾輋邨則需要約43分鐘，全程車用了53分鐘到達終站的大圍站。不過，昨日為周日，車流較少，居民指要到工作日才會「見真章」。

至於收費方面雖設有分段收費，惟有居民認為全程收費13.6元偏貴，而且若只由皇后山邨去大埔都要付足全費，盼城巴日後可以提供即日回程，或分段收費回贈，以減輕居民車費負擔，亦冀可以增設沙田市中心車站方便居民。在此路線開通前，居民前往大埔須乘坐九巴78A（收費5.8元）到粉嶺站，再轉乘港鐵到大埔墟（成人八達通收費單程為4.6元），合共10.4元，較乘搭79號便宜3.2元，而對比行車時間，則以巴士較快。