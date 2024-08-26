樂悠咭 逾7.3萬人未申請 $2搭車要「暫停」

新安排有長者皺眉 出咭要等4星期 年滿60歲或以上長者於昨日起必須用樂悠咭，才能享用2元乘車優惠，如繼續使用不記名的長者八達通乘車，將只會享有半價優惠。當局表示，預料有逾7.3萬人仍未遞交申請。記者於昨日早上到黃大仙地鐵站視察，有職員於入閘口提醒長者需使用樂悠咭。而絕大部分長者均使用樂悠咭入閘，不過仍有零星市民並未申請。年過80歲的長者杜婆婆稱平時較少外出，故「完全唔知」，因而未有留意到新安排，而申請樂悠咭需時約4個星期，杜婆婆坦言沒有辦法，「唔緊要啦，貴就要貴」。

72歲的陳伯伯則表示，一早已申請樂悠咭，但因為未有增值50元作按金，仍未啟用樂悠咭，乘搭小巴時未能付款，便立即到地鐵站增值啟動樂悠咭，「好似聽過有呢回事，但冇刻意記住，去到今日（昨日）先發覺原來我唔落嗰50蚊係唔可以開通張卡」。他又認為新安排很麻煩，「唉，好煩呀，對老人家嚟講就好煩㗎喇」。湯女士早已申請樂悠咭，但亦認為新安排並不方便，認為政府是「搵嚟搞」，「我哋長者吖嘛，又長者咭，又樂悠咭，太多卡要照顧」。她又提到之前買了長者八達通手錶，現在等同廢了武功，「（以前用手錶）一嘟落去就係，依家你又要摷又要揀，你知長者好論盡㗎嘛」。另一位長者黃伯伯則表示，會將已絕版的長者咭留作紀念。

不記名長者八達通可享半價 「老友記」如繼續使用不記名的長者八達通乘車，將只會享有半價優惠。黃大仙社區中心設有臨時樂悠咭申請中心，昨早亦有未申請樂悠咭的市民到中心辦理申請手續。黃先生表示早上上班時車資由2元變成3.7元，故馬上前來申請，約10分鐘已完成手續，大讚很方便。他又表示早已經下載八達通APP打算申請樂悠咭，但認為很難用，「要搵好多嘢，好似我哋啲幾廿歲睇嘢唔係好清楚，啲字又細喎，咁變咗就一直冇理到佢。」就接下來一個月都要繳付較貴車資，黃先生坦言，「都知道唔抵，但唔係咁容易，如果有啲後生仔幫吓老人家會好啲嘅，但唔係個個都有後生仔幫你申請」。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，新安排於首日運作暢順，至今已收到134萬份來自65歲或以上長者的樂悠咭申請，佔該年齡段人口的百分之九十五，預料有約73,700人仍未遞交申請，當中以80歲或以上佔多數。

年滿60歲或以上長者昨日起必須用樂悠咭，才能享用2元乘車優惠。 黃大仙社區中心設有臨時樂悠咭申請中心。 老友記點睇