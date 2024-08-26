疫後復課難適應 智障童感困擾

【本報訊】過去的新冠疫情，對社會影響深遠，當中包括兒童的學習。港大兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強昨日表示，在新冠疫情前後，其研究團隊對有特殊教育需要的兒童作出追訪，發現他們的心理及生理健康均面對不同考驗。本身有智力障礙的兒童，因疫情時減少在學校接觸同伴，復課後無法適應學習環境而有很大困擾，情況令人關注。

虐兒行為不止基層地區 葉柏強在一個頒獎活動致詞時又提到，本港近年發現多宗虐兒個案，政府早前通過《強制舉報虐待兒童條例》，期望令不同界別人士可盡早識別虐兒個案。過往幾年，灣仔及東區等收入較高的地區，以至傳統名校區同樣面對虐兒風險，已經不止基層地區有虐兒情況。

為推動及早介入和預防支援，葉表示，港大制訂了兒童正向身心指數，疫情時的指數明顯惡化，社會復常後，指數已有改善。

香港大學今年起會與合作夥伴進行人口研究，冀識別和跟進有需要的兒童。他強調，充足的睡眠及運動有助兒童擁有良好的身心質素，應付學習等壓力。