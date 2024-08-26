親子關係 學溝通式管教 避免衝突吵鬧

學業電子產品掀爭拗 逾9成家長曾發炮 親子關係是家庭互動中重要一環。有機構昨發布一項調查，指有逾九成受訪者表示曾與孩子衝突，當中四成受訪者表示最少一周發生一次衝突。引發的原因與電子產品、做功課，以及學業表現等有關。至於親子衝突的方式，有一成表示是「掟東西」或肢體衝突。負責調查的機構表示，父母需要學會「溝通式管教」的技巧，與孩子真正協商，包括界定分歧、輪流表達感受及關注、羅列可以滿足雙方關注的方案，到最後選擇大家都滿意的方案。

10%人掟東西 釀肢體衝突 香港基督教女青年會於今年1月至5月進行調查，共收回406份問卷。調查結果顯示，有92.4%受訪者表示曾與孩子發生衝突，當中40%受訪者表示最少一周發生一次衝突。調查顯示，受訪家長中，有68.4%指與小朋友引發衝突，是因為電子產品和做功課；有43.8%是因學業表現。至於親子衝突的方式，有91.1%均是口頭爭執，但有10%會「掟東西」或有「肢體衝突」。

調查亦顯示，雖然有53.6%家長表示衝突過後，家長和孩子能「彼此妥協」；但亦有14.3%人表示，小孩是「被迫服從」；13.2%人選擇「不了了之」。調查更發現，有75.2%受訪家長表示不滿意目前處理衝突的方式，問到不滿意的原因，當中半數人指因同一衝突重複出現。82.6%家長表示雙方對立的心態沒有因為衝突結束而靜止，例如仍然會擺臉色、逃避接觸，甚至會延伸「戰場」，在其他事端上繼續責罵。

界定分歧 滿足雙方關注 女青賽馬會家庭健康促進中心單位主任施倩俐指出，華人傳統社會強調服從及孝順，小朋友從小被教導要聽長輩說話，因此部分在衝突後選擇與父母妥協，但大多心底裏卻只是被迫，衝突未完全解決下，自然較容易又起其他衝突。她指，家長這種「服從式管教」只會導致惡性循環，難怪調查中不少家長認為目前處理衝突的方式沒有效，希望尋求協助，包括「學習有效的溝通技巧」（49.7%），及「提升管教技巧」（48.5%）等。

她說，隨着子女成長，開始有自己的想法，親子要解決問題，父母需要學會「溝通式管教」的技巧，與孩子真正協商。她指，協商方式可包括界定分歧、輪流表達感受及關注、羅列可以滿足雙方關注的方案、到最後選擇大家都滿意的方案。