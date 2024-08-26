積金易推出 料10年可省400億行政費

【本報訊】「積金易」平台投入服務兩個多月，第3間強積金受託人亦將於下周二（9月3日）加入平台。積金局主席劉麥嘉軒昨日表示，平台以非牟利模式營運，預計首兩年強積金基金的行政費會平均降低36%，10年內累計節省300億至400億元，相等於行政費降低41%至55%。

劉麥嘉軒發表網誌指，在全部379個強積金基金當中，佔強積金總資產值85%的237個基金現在收取的行政費水平高於「積金易」收費，在相關強積金計劃加入平台後，這些基金必須減行政費，減幅最高達57%。這些數字只反映「積金易」運作首兩年的情況。隨着平台運作時間愈長，「積金易」的成本效益將會愈來愈大，平台的收費亦會進一步下降，預計屆時絕大部分強積金基金都要進一步減行政費。

一站式平台方便管理 她表示，根據經濟合作與發展組織，絕大部分私營退休金制度現有的電子平台都屬於簡單的「儀錶板」類別，只能夠讓用戶檢視從不同營辦商系統傳送的資料，缺乏帳戶管理及交易功能。相比之下，「積金易」平台是一站式中央電子平台，能夠提供全方位服務。當所有強積金計劃加入「積金易」後，各個計劃的帳戶資料都可一覽無遺，更可做到跨計劃統一帳戶管理及交易，例如在不同計劃開戶、供款、轉換基金、更改投資指示、整合個人帳戶等。

劉麥嘉軒又稱，私營退休金制度是國際大趨勢，優點在於為打工仔女提供多元化的選擇，並且透過市場競爭促進服務提供者不斷提升表現、產品水平和服務質素，但是分散的行政系統對成本和效率都有一定影響。「積金易」讓打工仔女兼享私營退休金計劃的多元化選擇和市場競爭優勢，以及中央電子平台的高效和方便，可謂「兩全其美」。