以老護老乏支援 關愛隊倘有名單可上門 預防悲劇 倡建高風險長者戶籍庫

【本報訊】照顧者壓力大，近年多次出現以老護老悲劇，有市民表示新學年自殺率可能會較高，建議政府考慮延長3層應急機制，並建立高風險長者戶籍資訊，特別針對隱蔽長者，從而完善支援，亦有市民希望可重推出售公屋計劃、修改香港郊野公園條例，政府則指會在《施政報告》向大家交代處理劏房做法。

新學年將展開 憂自殺率較高 本身為輔導員的李小姐表示，政府今年在屯門、東區及油尖旺區推出健康心靈先導計劃，而新學年下星期開學，自殺率可能會較高，學校雖然設有學生輔導員一職，但很多由社工擔任，而輔導員和社工不同，詢問政府會否考慮延長3層應急機制，並在地區康健站和學校增設輔導員一職。

針對長者支援，市民黃先生希望政府加強獨居長者支援，建立高風險長者戶籍資訊，特別針對隱蔽長者，從而完善支援，讓關愛隊和社福機構可以配對。

也有市民指現時樂齡科技基金可以覆蓋七成安老院舍，而近5年新開的安老院舍沒有政府外展醫生的上門服務，包括精神科和老人科，可能需要輪後8至10年才可有此服務。

促郊園例鬆綁 釋土地增建屋 在覓地建屋方面，市民陸先生指香港郊野公園條例鎖起香港很多未發展土地，差不多有60至70%土地未被發展，認為如繼續在已發展的土地發展，則會「塘水滾塘魚」，建議可修改條例，釋放生態價值較低土地。

南區區議員張偉楠希望可重推出售公屋計劃，研究出售屋邨的定價方式、補價安排、出售範圍及管理模式。

被問到劏房工作報告會否在10月發表的施政報告推出相關措施，政府指解決劏房問題工作組上星期已經遞交報告，他指自己看完報告後給予工作組新元素，目標是不單止解決劣質居住環境、而是長遠而言可以處理整個問題，希望工作組在一個月內再遞交報告，而諮詢期間有不同關於劏房的意見，他指所有建議納入考慮，會在施政報告向大家交代處理劏房做法。

政府又表示，精神健康上應兩個重點走路，包括檢討機制和減少問題來源。他又指住屋問題要「因時制宜」，先處理急切問題，即上樓，並指要定好優次，強調希望每一個人都住大住好，但要思考何者屬急切。