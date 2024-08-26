北上潮重創零售 促派消費券拯救

日夜繽紛成效漸減 籲交私人市場舉辦 香港經濟復甦步伐緩慢，由於不少市民北上消費，有市民昨在第二場地區諮詢會中表示目前零售業面臨非常艱難的時刻，政府要和內地「搶消費」、派發消費券；亦有中小企代表憂慮取消強積金對沖可能造成裁員潮。被問及中小企百分百擔保計劃可否延長還息不還款，財金官員指或涉道德風險，必須「小心考慮」。

魏小姐在諮詢會上表示，目前零售業面臨非常艱難的時刻，希望政府提供及時的支持方案，建議政府要「搶消費」，如向內地申請深圳戶籍可以一簽多行，甚至開放給其他大灣區市民，讓他們可以像港人北上一樣方便。她又指香港市民消費比較疲弱，希望政府可以考慮派發本地消費券，讓市民留港消費，指哪怕少少，也是心意。

針對中小企情況，吳先生指中小企很多困難和挑戰，他指香港經濟增長達到3%，但恒生指數在17,000點的位置徘徊，對中小企影響非常大。邵小姐亦指中小企相當困難，2025年取消強積金對沖，很多中小企不知道如何計算，而他們初步計算認為數字非常龐大，又指中小企經營艱難，可能出現裁員潮，令民生受影響。她又指雖然強積金有20年歷史，但很多市民對強積金一知半解，未必知道如何調配，令強積金長期虧損，建議政府推動教育計劃。

徵收酒店房租稅 業界：吸客變趕客 在促進經濟措施方面，梁先生指日夜都繽紛活動本意非常好，但由於太多活動，成效開始遞減，社會有聲音認為由私人市場營運活動，將資源投放在更多民生活動上。他建議在海濱等空間，可以以低成本讓私人機構有更多文創活動，由私人機構自負盈虧；他又建議可以善用海濱優勢，指政府可以發展用船遊香港模式。

酒店業界葉先生直言反對酒店房租稅3%，指香港希望吸客，而非趕客，他舉例日本酒店房租稅很低，而香港酒店業人力成本高，入住率雖然不差，但也只是旺丁不旺財。

政府則回應稱，在不同領域會「取人所長，去人所短」，又指政府會先搞人流，然後「人氣來咗，再搞活財氣」，旅遊則需要百花齊放，指政府會搭台、政策配合，但也需要業界配合。他也指個別行業適應轉型期和洗牌期會有挑戰，他指各種看法也會和內地商討。

在諮詢會後被問到中小企百分百貸款壞帳超過100億元，會否繼續延長貸款，政府表示聽到意見後會考慮，稱香港政府經濟情況正面，正增長勢頭會繼續，認為所有企業、投資者會更有信心大展拳腳，又指轉型期會有更替，行業和公司有困難政府會盡量幫助，但相信經濟動力會持續，政府指成立公司的數目有增加，為歷來新高，首半年公司數目達到144萬間，按月平均增長一萬多間，部分是因投資推廣署工作，推廣署比以往同期招徠企業上升了40%，帶來380億元投資及逾3,000多個就業機會，他表示過渡期要明白每個行業要思考創新方法，發掘新優勢。

長推百分百擔保貸 涉道德風險 財金官員表示，百分百擔保計劃為疫情時期措施，到現在有130多億元壞帳，若作為措施長期執行要小心考慮，可能牽涉道德風險，但他指政府同時擔保八、九成按揭貸款計劃，會一直延續到2026年3月，而政府從多方面支持中小企，如為他們推廣業務，幫助他們發展中小企升級轉型，他指會一直留意政策措施效果。

市民反映意見