本報揭均安欠薪停工 當局收回合約

【本報訊】12年前推出的「人人暢道通行」計劃至今只完成約一半，根據路政署資料，截至今年6月30日，計劃的383個項目中，有203個項目完成（52%），有155個正在施工，餘下的25個項目在完成詳細設計及其他相關工作後會盡快開始施工。至於為合約承建商之一的均安建築有限公司，獲政府批出價值2.68億元的合約，共加建19座升降機，已批出的項目在2019年10月開始動工，但大部分至今仍處半停工狀態，路政署已收回合約內尚未完成的加建升降機工程項目。該公司曾出現多次欠薪風波，去年就有工人在竹園道工地抗議，要求總承建商支薪。

路政署發言人其後證實，均安建築承辦路政署14項加建升降機工程，當中已完成5項並開放予公眾使用，鑑於其整體表現仍未有改善，為盡快完成餘下工程，經諮詢法律意見後，路政署已收回相關工程合約內尚未完成的加建升降機工程項目，並正安排把收回項目與其他「人人暢道通行」工程項目已於今年3月初進行招標，並爭取於年中重新展開有關工程。

本報去年獨家報道，原來均安早於2022年出現問題，包括先後拖欠橫跨紅磡南道近紅菱街及黃埔街，以及橫跨竹園道連接鵬程苑及竹園南邨等兩個項目的僱員薪金，迫使部分遭拖薪建築工人示威。

將向承建商追索延期賠償 針對該承建商工程項目的延誤情況，路政署已根據既定程序採取措施敦促其盡快完成餘下工程，包括發出警告信及「表現欠佳報告」，及要求承建商暫停投標道路及渠務公共工程合約。路政署稱會嚴格按照工程合約向相關承建商追索因部分工程延誤所引致的延期損害賠償，以及重新展開相關工程所引致的額外費用。