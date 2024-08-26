建天橋駁摩士公園 街坊質疑嘥錢

【本報訊】本港近年除了「大白象」頻現外，處處也出現林林總總的「小白象」工程，引發不少爭議。當局於黃大仙區興建一條有蓋行人天橋連接摩士三號及四號公園，用意是提升該兩個公園之間的整體暢達度和連通性。不過，街坊麥太接受本報訪問時表示，相關工程是多餘的，摩士公園三號同四號都已經有斜道提供予傷殘人士使用，「質疑又起天橋是浪費金錢」。另一居民同樣認為不應該興建相關工程，認為若要方便傷殘人士，直言「附近都有通道啦」，認為新天橋發揮作用有限。不過亦有居民贊成興建新天橋，認為都頗多市民行經東頭村道，有天橋會更方便市民使用公園。