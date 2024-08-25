不理質素趕入伙 又霉又漏真惱火

都說歷屆特區政府是語言的巨人、行動的侏儒，絕對沒有冤枉。君不見，港府言必稱房屋問題為重中之重，又推過渡屋，又推簡約公屋，務求加快基層上樓，惟講就天下無敵，做就無能為力。除了過渡屋數量杯水車薪，質素之差劣更是令人慘不忍睹。今年3月入伙的「啟德‧東寓」，名字無疑很高級，但質素卻是極下等，一個月後即出現水管和牆身嚴重滲漏，居民怒斥「慘過住劏房」。

過渡屋主要為輪候公屋3年或以上，及居住環境惡劣的基層提供可負擔的適切房屋，租期通常為兩年。位於啟德沐安街的過渡屋項目「啟德‧東寓」由東華三院營運，2022年12月動工，今年3月入伙，樓高4層，共有519個單位，可居住1,460人。當時房屋局局長何永賢還聲稱，項目體現了獅子山精神，冀造福更多有需要的人。

可惜理想很豐滿，現實很骨感。區議員在東寓入伙一個月後即收到200戶居民投訴，指單位出現水管漏水、內牆滲水發霉和地板鬆脫等問題。從相片可見，有浴室水管嚴重漏水，有室內風槽多處滴水，濺濕飯煲和洗衣機等電器。部分住戶需長期使用抽濕機，即使在大晴天，地板和牆身亦會滲水，牆身發霉的情況由牆腳向上蔓延，非常駭人。部分居民因此需另租酒店暫住，支出反而大增，批評過渡屋質素差劣，「慘過住劏房」，苦不堪言。

房屋局對此自是諸多解釋，指部分單位牆身滲水的主要原因，是洗手間的趟摺門及門框接連位置出現滲漏，大部分受影響住戶已完成維修工程；又指項目由水務署總水管直接供水，但公眾供水系統水壓，因區內未完全入伙而較預期大，導致部分水喉接駁位滲漏。若然所說屬實，豈不怪哉？未完全入伙反而導致供水系統水壓升高，最終出現嚴重滲漏，那麼當所有住戶都遷入單位，水壓豈非更難承受？難怪連區議員都質疑當局解釋不可信，傾向相信是安裝手工有問題所致，有關方面亦無做好監管。此外，截至本月初仍有約100個單位未完成維修，絕非當局所謂的已完成維修工程，而且受影響住戶數目亦非當局所說的只約100戶，實際起碼多一倍，批評當局有低估及報細數之嫌。

真的假不了。過渡屋質素差劣並非今時今日的事，另一過渡屋、位於錦田錦匯路的恒莆新苑，去年9月也被揭發多個單位嚴重漏水，牆身嚴重發霉，房屋局證實多達219個單位受滲漏影響。當時該項目還未入伙，當局推說天氣欠佳下了連場暴雨所致，惟同類事件一而再地發生，過渡屋質素顯然極有問題，最怕連簡約公屋都出事，基層遷入無法安居，還要無間斷受苦。

2018年林鄭政府宣布發展過渡性房屋，當時的運房局煞有介事成立專責小組，但一如歷屆特區政府的通病，推出項目只為擦亮政績，如何監管確保質素卻是關人個關。到了現屆政府上台，滿以為踏入收成期可藉此增加民望，殊不知慢工出劣貨，還要頻頻執漏，賺不到掌聲，反而引發民怨。