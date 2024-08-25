撥亂反正：烏軍侵俄 嚇窒盟友

烏克蘭軍隊在本月初突然出兵，入侵獲國際公認為俄羅斯領土的庫爾斯克地區，行動震驚全球，尤其是其美西方盟友。首先，法國總統馬克龍此前曾公開呼籲俄烏及以巴戰事的交戰各方，在巴黎奧運舉行期間暫時停火休戰，以免破壞比賽氣氛及增加恐襲風險。他最初擔心的應是俄軍及以軍，想不到最後不聽勸告的，是自己一直有份出面支持，出錢資助，甚至想過直接出兵增援的烏克蘭。因此，法國至今未有就烏方行動明確表態。

有別於之前在原烏克蘭境內發動的地面反攻，以及透過導彈、無人機和人數不多的間諜和恐怖分子，向俄國發動的小規模突襲和恐襲，今次烏方出動的乃裝備精良的正規軍隊（據報當中有大量來自不同國家的僱傭兵），並且使用了不少由西方提供的先進武器和彈藥，有違部分援助國家表明不希望將戰事擴大，以及不得使用其軍援進攻俄國本土的要求。

須知道，這次可是近代首次有擁核國家兼聯合國安理會成員的本國領土，遭到別國軍隊正式入侵。俄羅斯總統普京曾多次警告，若烏軍使用北約國家的武器攻擊俄羅斯本土，俄方將視作等同有關國家以至整個北約向俄開戰，俄方有權直接攻擊該等國家，包括不排除使用核武。

據報英國與德國已要求烏方澄清有關問題及嚴格遵守軍援使用限制，後者更預告會在明年大幅削減對烏軍援。之前每隔一段時間便有西方國家領導人、國會議員到訪基輔打氣兼「打卡」的熱潮也消失了，以免被俄方誤會或有藉口指控他們支持入侵行動。美國對事件的態度也相當曖昧，避免公開談論事前是否知情或支持烏軍侵俄，僅稱行動會令普京很頭痛，但其實最頭痛的應是拜登政府。