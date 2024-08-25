自成一家：如何延續中泰友好關係

提起泰國，許多人第一時間會聯想到軍人政變。然而，泰國雖然經常發生政變，社會經濟發展卻幾乎未受影響，對外政策亦長期維持穩定，既是在東盟之中一直親華的國家，又能和美國保持密切關係，與菲律賓同為美國在東南亞的條約盟友，保持八面玲瓏的外交特點。

近年泰國和中國友好的步伐明顯加快。目前中國除了是泰國最大貿易夥伴，兩國在不同領域的合作亦穩步推進，今年3月兩國實施永久互免簽證入境政策，更被視為中泰關係的進一步升級。明年是中泰建交50周年，兩國關係發展將迎來新的歷史機遇。

依我來看，泰國和中國走得愈來愈近有兩方面原因，一是美國一向奉行民主價值觀外交，但在冷戰時期有求於泰國，只能對泰國的軍人政治給予理解；冷戰結束後泰國的利用價值下降，華府立即微調政策。現任美國總統拜登最看重價值觀外交，更對泰式民主予以否定。中國則從不干涉泰國內政，在泰國政府的政治信任度上也逐漸與美國持平。

二是中國在泰國的全方位外交做得不錯。泰國政壇大致分為兩派，一派是代表精英階層的保守派；另一派是以前總理他信為首的改革派，代表低下層的利益。中國與泰國王室、軍方和他信的關係一向友好，哪一派上台都不會與北京交惡。

中國的國際影響力與日俱增，亞太地區無可避免成為中美博弈的重要角逐場。現時泰國正處於疫後的經濟復甦時期，他信的幼女佩通坦日前當選泰國總理後，能不能在振興經濟方面盡快交出一份優異答卷，將決定她能否得到朝野上下的信任。北京在這方面應多點出力，協助她盡快交出亮麗成績，這將有助新一屆泰國政府延續中泰友好政策。