筆下風雲：莫迪打腫臉充胖子

印度一直有大國雄心，總理莫迪亦發揮左右逢源之道，在美俄之間搖擺，無非為了提升身價，謀求國家利益。最近他又發揮首鼠兩端的本性，繼上月出訪俄羅斯跟普京攬頭攬頸後，日前又到烏克蘭跟澤連斯基會面，聲稱要推動俄烏兩國停戰。問題是，先生之志大矣，先生能力不足。莫迪實在過於高估自己及國家的影響力。

莫迪在烏克蘭獨立日前一天，即上周五抵達基輔總統府。澤連斯基親自迎接，兩人互相擁抱。莫迪是自1991年蘇聯解體以來，首名到訪烏國的印度總理。他揚言只有通過對話和外交，俄烏才能找到出路，呼籲對方把握時間與俄方和談，尋求化解危機的方法，而印度作為朋友，可協助推動和平云云。

老實說，印度在俄烏戰爭中有甚麼角色和影響力？一點也沒有。烏克蘭作為美西方打垮俄羅斯的代理人，是戰是和根本身不由己，必須仰仗美國臉色。現在拜登政府還不願就此收兵，又向烏國提供新一輪軍援；而澤連斯基亦要為一旦特朗普回朝作打算，不趁這段最後時光作出最後反撲，恐怕談判下場更加悽慘，由是有了越境反攻俄羅斯庫爾斯克地區一役。

至於普京，面對印度這個最大俄油買家，自然也是客客氣氣。畢竟這是一盤大生意，但莫迪因此以為自己有能力調停俄烏之戰，那是想多了。中國目前才是對俄羅斯有最大影響力的國家，而澤連斯基政府也希望中國在戰後投資及協助重建烏國，早前才派外長庫列巴訪華。

但說到底，普京絕非泛泛之輩，他自有盤算。中國勸和促談尚且未見成果，近日更呼籲國民勿到烏克蘭，暗示俄羅斯即將對烏克蘭進行大報復。兩國恩怨在美國總統選舉塵埃落定前，肯定仍然難分難解。