強詞有理：超越美國

近年經常聽到一種說法，認為中國GDP愈來愈接近美國，大有後來居上之勢，美國霸主地位受到威脅，故不能怪他們對中國崛起感到擔憂。這種觀點本身就存在邏輯謬誤，誰規定中國GDP永遠不能超越美國？誰規定美國必須永遠是世界第一？再說，即使美國對中國崛起感到擔憂，也不能毫不講理地遏制打壓吧？物極必反，盛極而衰，這是自然規律，將來不僅中國經濟總量勢必後來居上，印度也可能超越美國。

這些年西方專家和媒體一直在討論中國GDP何時超越美國，最早的說法是2028年，後來又將時間往後推移，現在有人則認為中國GDP永遠無法超越美國。其實這種討論根本沒有意義，中國GDP是否超越美國、何時超越美國，一點也不重要。中國壓根兒沒有取代美國的意圖，更沒有稱霸世界的野心，只是按照自己的步伐發展，老美焦慮不安，那是因為本身偏執狹隘，見不得別人好。

事實上，如果以購買力平價計算，中國經濟總量早已超越美國。無論是製造業產值，還是貿易總額，或是消費潛力，中國都是當之無愧的世界第一。很多大宗商品包括糧食和鋼產量，以及手機、電動車、鋰電池和光伏產品等等，中國更是遙遙領先。

美國第一產業工業和第二產業農業合起來佔GDP比例還不足15%，剩下的全是第三產業服務業，當中絕大部分都是虛高甚至是虛擬的，可謂充滿水分。反觀中國單是工業增加值就佔GDP將近35%，這才是經濟底氣所在。舉個簡單例子，2023年中國全年用電量高達9.2萬億度，而美國只有4.1萬億度，印度和日本則分別為1.3萬億度和1萬億度，從這些數字就可以知道中國經濟活力遠勝其他主要經濟體。

有人說，美國經濟主要建立在無限量印鈔的鬧劇基礎上，而當泡沫不可避免地破裂時，不僅美國經濟無以為繼，西方文明也將會崩潰。這不是危言聳聽，美國依靠美元霸權毫無節制地印鈔和發債，以此催谷泡沫推高GDP，並不值得沾沾自喜，這種好日子不可能永遠維持，經濟泡沫終有爆破的一天，到時不僅美國有難，整個西方陣營也將一同陪葬。正是這個原因，老美才會愈來愈焦慮，但焦慮也沒用，隨着中國經濟體量愈來愈龐大，國際地位和影響力愈來愈重要，不管美國如何遏制打壓，都將徒勞無功。