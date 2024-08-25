龍吟虎嘯：英倫對華有心理障礙

因為有香港問題，英國處理和中國的關係，比美西方處理和中國的關係，要多了一個重大的複雜因素。在英國還比較強的時候，有能力、有自信，不必完全跟隨美國處理和中國的關係。

香港回歸後，英國對香港已沒有角色。然而，因為歷史聯繫和有一紙《中英聯合聲明》，英倫還是覺得對香港有甚麼「責任」，還要對香港事務說三道四、指手畫腳，一方面要維護自己在香港的利益，讓英國的撤退部署發揮永久的作用；一方面把香港當成一張牌，和北京或周旋要好處，或叫板，或施壓。對此，美國和西方也是看在眼裏，他們大概很羨慕英倫手中有這麼一張「得天獨厚」的香港牌。

當年，也即上個世紀80年代初，中英談判香港前途問題時，英倫不想把香港歸還中國，曾向山姆大叔「徵求意見」，看看美國能否支持它，美國態度含糊，表示美國二戰以來是「反殖民主義」立場，英倫心中明瞭，只好在香港問題上和北京單打獨鬥。

因此，香港回歸初期，美國並不怎麼關注香港的「一國兩制」，英倫也不在意美國對香港的態度，直到英倫扶持的「香港民主派」逐漸成勢了，美國到處發起「顏色革命」了，開始要遏制中國的發展、顛覆中國的制度了，英美在香港問題上就緊密勾結了，在人力、物力、財力、組織、訓練、培訓、宣傳、輿論各個方面協同作戰。

過去，香港的反中亂港政客多往英倫跑，告洋狀聽指示，後來英倫把他們轉介給華府和一班反華政客，他們就一個勁兒地往美國跑，獲得美國政要、議員耳提面命，多方面的支持，他們感激萬分，大喊大叫「為美國而戰」，華府則制裁中國及特區政府官員。香港的暴亂分子亦揮舞美英旗幟，狂呼亂叫「美軍登陸，解放香港」、「英國回來，解救香港」。

事情到了這一步，有朝一日英倫要想和北京改善關係，自然要比其他西方國家多了些心理障礙。