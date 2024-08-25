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烏冬店墮製麵機壓胸 傷女工
涉事女傷者送院治理。（吳鎮興攝）
【本報訊】昨日下午近2時，一名51歲女職員，在荃灣大壩街4至30號荃灣廣場一間烏冬麵店廚房煮食期間，一部製麵機突然墮下壓着其胸口，其他工友見狀，慌忙報案求助。消防接報趕至，傷者已經脫困，她的胸口、手臂、背部及腳部擦傷，其後由工友陪同送往仁濟醫院治理，至於事故原因及經過有待進一步調查。
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