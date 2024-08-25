團體推「25加家有求計劃」 保障未成年人權益福祉

【本報訊】本港2020至2023年間虐兒個案數字躍升五成，達1,457宗。政府上月三讀通過《強制舉報虐待兒童條例》，要求部分專業人員必須就懷疑虐兒個案作出舉報，以免悲劇重演。香港幼兒教育及服務聯會昨就推出「25加家有求計劃」，透過由25個界別專業人士，討論如何增加業界對條例的認識，保護18歲以下兒童的權益和福祉。

增各界對虐兒例執行力 幼聯希望透過計劃，加強各專業界別對條例的了解與執行能力，促進社會對兒童保護的關注，減少虐兒個案。勞工及福利局副局長何啟明就表示，歡迎不同機構及群體一同努力，加強《條例》的執行力度，並與政府聯手合作，致力減低虐兒個案的發生。

幼聯創辦人暨總幹事程德智對政府推行《條例》表示支持，又指《條例》不但與專業人員有關，而是所有人都需要關注的問題。程又宣布，幼聯將會與相關機構合作成立「Nurturing our Future Unit」，集合社會各界力量，一同關注及減低虐待兒童、欺凌以及自殺等問題。