呃6100萬保證金 搗假客服拘11人

跨境電騙 港作據點 偽證件破實名制防線 執法部門於上周四（22日）破獲一個跨境詐騙犯罪集團，首次揭發有境外集團利用香港作為據點進行電話詐騙。初步調查顯示，騙徒以偽造身份證明文件「攻破」電話卡實名制防線，成功登記至少300張電話卡，再經由俗稱「貓池」的電話數據機一次過發送大量訊息，藉由「假冒客服」形式詐騙。由今年4月至今干犯逾400宗案件，騙款高達6,100萬元。執法部門在行動中拘捕11人，當中6名馬來西亞籍人士已被暫控相關罪名，案件明日提堂。

執法部門近日收到情報，得悉有不法之徒利用虛假身份證明文件申請預付費用電話卡，經調查後發現3名馬來西亞籍男子，於今年5月至8月，透過電腦軟件修改其護照及經不法手段獲得的香港身份證，包括修改護照號碼及照片，然後貼至他人的身份證明文件，再藉由相關假文件跨過本港的電話卡實明登記制，成功在網上登記至少300張電話卡。只要使用這些電話卡在本港致電，來電顯示便不會出現「+852」，藉此降低市民戒心。

警員追查該批電話卡的使用紀錄後，發現有關電話號碼曾被用作電話詐騙，其主要方式是假扮大型服務平台，例如微信、抖音的客戶服務員，訛稱市民使用了付費服務，如市民有意取消，需要把保證金轉帳至本地銀行戶口；另又聲稱取消服務後，所支付的保證金會全數奉還，但最終並無退款。

貓池發大量短訊 犯逾400案 調查人員經進一步分析後，相信該跨國犯罪集團派員來港購買及登記大量電話卡，同時設立多個行動據點，利用「貓池」及其他電腦程式，把傳統電話信號轉化為網絡信號，使身處境外的集團成員可利用本地電話卡，向本港市民發送大量短訊，並以「假客服」方式進行詐騙。由今年4月至今，該集團已干犯超過400宗同類詐騙案，涉款約6,100萬元。

6馬國男明提堂 5港人准保 直至本月，執法部門鎖定一批潛伏香港、來自馬來西亞的集團成員，以及協助他們在港犯案的本地人，並在上周四展開行動，分別在九龍灣及新蒲崗搗破4個犯罪集團的行動據點，並以涉嫌「串謀詐騙」、「行使虛假文書」及「洗黑錢」拘捕6名馬來西亞籍男子及兩男3女本地人（20至67歲），檢獲87部「貓池」、15部電腦和超過8萬張預付費電話卡。該6名馬來西亞籍男子已被暫控一項「串謀詐騙」及「使用虛假文書」罪，案件將於明日上午在東區裁判法院提堂，而另外5名本地男女則獲准保釋候查，須於九月下旬向執法部門報到。

初步調查顯示，該詐騙集團以電話聯絡市民，訛稱對方訂購其公司的產品或服務，例如保險、直播功能、VIP會籍等，如不取消就代表默認續訂，需要支付數以萬計費用。當受害人表示並無訂購相關服務，並且要求取消之際，騙徒便會假扮幫忙，把受害人轉駁予假冒官方機構或權威性機構職員的同黨，例如金管局、銀聯中心等，再指示受害人瀏覽偽冒官方網頁和提供戶口結餘，然後轉帳至由集團控制的傀儡戶口，收款後便去如黃鶴。

此外，被捕人士為逃避追查，會用碎紙機破壞已使用的電話卡，亦會不定時轉換行動據點。此外，各據點均有安裝網絡攝錄機，方便集團高層監控據點運作及成員的工作表現。該6名被捕馬來西亞人均以旅客身份來港，每月獲取約一萬至1.6萬元酬勞，主要負責以假身份證文件或旅行證件登記電話卡，並在據點管理貓池，日以繼夜替貓池更換電話卡，確保網上電訊網絡平台24小時運作。他們會在據點棲息，除購買必需品外，基本上足不出戶。

另一邊廂，該集團在香港招攬5人協助營運，分別負責運送物資、提供戶口洗黑錢、登記預付電話卡及租用單位等。執法部門已主動聯絡1,000名曾被集團致電的市民，並及時阻止17人誤墮「假客服」陷阱。由於涉案電話卡數量龐大，執法部門的調查工作仍在進行，並正了解該集團的罪行是否涉及其他國家。

根據執法部門紀錄，今年1月至6月，假冒客服騙案共有1,605宗，其中7月更是單月錄得1,111宗，今年首7個月的相關騙案累計損失達5.8億元。