東呼即應：隨手丟擤鼻「雲吞」 的士女乘客捱轟

【本報訊】在後疫情時代，不少人乘搭公共交通工具，均會特別留意車廂的衞生情況，若見到一團用過的紙巾，被隨意拋棄在座椅、通道等位置，必然避之不及。近日有的士車Cam片，拍攝到車廂中女乘客以紙巾擤鼻，完成後隨手丟到車廂後方。在傳染病肆虐、新冠肺炎又再蠢蠢欲動之時，做法缺乏衞生意識，令人不齒。

恐傳染疾病 從網上流傳片段可見，一位女乘客坐的士期間，用紙巾擤鼻，但在她擤完鼻後，她竟然隨手一丟，將新鮮熱辣的「雲吞」，丟到的士車廂後方，的士司機未有即場直斥其非。《東呼即應》估計，不外乎兩個可能，一是司機目睹過程，但選擇息事寧人；二是交更執拾車廂，赫然發現有一「雲吞」，於是翻看車Cam，才得知那女乘客實在太離譜，遂將片段放到網上「公審」。

《東呼》認為，女乘客用紙巾擤完鼻後，可以將紙巾放進手袋或用手拿着，落車再丟棄，但她偏要「立刻丟棄」，非要「急放」了那垃圾不可。莫說現在「新冠再臨」，就算不是傳染病高峰期也好，這等污穢物品，這樣處理都是百分之一百不對，怪不得她被人用大大個「西客」字樣印到臉上！