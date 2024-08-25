東呼即應：想睇樓要先過數 搵自讓盤小心騙徒

東呼即應揭免佣風險 大狀倡幫襯實體店 網上近日出現多名苦主指，被騙徒藉偷來的靚樓圖片，放上網表示「筍盤自讓」，可約睇樓，惟又以「怕人放飛機」，要求有興趣睇樓人士先過數若干，見面時退回。不少人信以為真，結果白白損失金錢。有地產代理提醒，所謂「自讓樓盤」存在一定風險，買家應查核業主的身份，作多重核實。有執業大律師表示，「租買免佣」交易看似雙贏，實際有不少法律風險，建議在實體店舖進行交易。

《東呼即應》早前嘗試於社交平台尋找租盤，發現一個疑似假盤，不但沒有寫明屋苑名稱、租金，就連單位呎數、間隔亦沒有提供，但相片中的單位非常簇新；待聯絡對方查詢單位詳情後，對方聲稱單位是大圍某屋苑，300呎，租金一萬元，並且已經翻新。翻查屋苑資料，其實並沒有這類單位，而且屋苑單位租金市價至少1.5萬元；貼文的相片亦是假相，並非所謂業主聲稱的屋苑，而是一個位於澳門的單位。雖然在對話中對方有問必答，但用字就明顯不通順，口語書面語夾雜，期間亦不斷向《東呼》記者索取工作地點、住址等資料，甚至主動相約看樓盤。

網上轉帳太空戶口難追討 執業大律師陸偉雄表示，近年業主、租戶於社交平台及網站，進行所謂「租買免佣」交易，看似雙贏，但當中有不少法律風險。首先，網上所謂租約範本，條文可能不正規、不完整，甚至錯漏、不清晰，日後有問題時，因為租約已簽名作實，就會受制於已簽名的租約，相關問題不能解決，隨時得不償失。

陸續說，所謂放假盤的情況就更加麻煩，因為租客或新買家的個人資料被騙取，例如身份證、住址、電話、相片等，騙徒可以利用資料作犯法行為，加上資料是自願提供，即使報案亦沒用，受害人無從追究。他又提醒，若有人要求網上轉帳，市民必須小心，因騙徒的戶口大多是太空戶口，受騙後很難追討，建議所有交易均在實體店舖進行。

地產代理籲查核業主身份 地產代理高級分區營業經理黃啟康表示，買賣樓宇牽涉的銀碼較大，自讓樓盤有一定風險，買家應查核業主的身份，以及是否事故單位或上下層樓，當中的買賣流程十分重要。他指出，代理可協助業主及租客作多重核實，例如協助業主篩選目標租客、協助租客核實業主身份、查閱單位的過往資料等。他又指，正常情況是先看樓盤，待文件簽妥一刻才交付訂金，任何時間除了下訂金均不會付款；租約亦必須清楚寫上租期、免租期，以及租期內傢俬電器維修責任誰屬。他提醒，網上資料不能盡信，最好親身看樓盤以及經大型地產代理公司看樓盤，會更有保障。

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