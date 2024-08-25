港運動醫療支援落後 倡加設「創傷防護員」

【本報訊】港隊運動員在巴黎奧運取得佳績，但社會對運動員支援不足亦引發討論。香港中文大學醫學院骨科與運動醫學科主任容樹恒昨日表示，本港對運動員醫療支援遠較外地落後，就算醫療人員自發為某球隊提供服務，亦處處受掣肘。加上本地運動醫學欠缺認證制度，從業員前景不明，亦令專業的運動醫療人員數量減少。容建議各個體育總會及學校，可以加設「運動創傷防護員」一職，同時政府亦應為行業提供更多專業認證資格，保障運動員之餘，亦為行業提供支援及出路。

容樹恒引用港足作例子，指出有球隊因資源限制，只能送運動員到急症室就診，再轉介輪候專科，外地球隊卻有不少已聘請全職醫生和物理治療師隨隊。而本港相關團體要聘請全職醫療人員亦會受資源所限，想聘用兼職人員則會受制度阻礙，他舉例，一名公立醫院醫生若要協助球員，就要用自己假期隨隊服務，同時要面臨繁瑣的申報程序。若果體育總會提供機票住宿，更可能因「利益衝突」而不被批准。他希望各體育總會與醫療機構合作，讓專業人員輪流兼職，為運動員提供服務。

乏法定認證機制 容又稱，香港在運動醫學上屬世界前列，但不論人手、薪酬架構、晉升及培訓上，都有很大進步空間。由於目前本地醫學架構上未有運動醫學專科，缺少法定認證機制，使從業員的社會地位和工作機會受到限制。容指出，不少國家一早已經有「運動創傷防護員」（AthleticTrainer）一職，負責處理運動員日常訓練時的創傷、判斷傷勢等，有需要時亦會與物理治療師、醫生合作及交換意見，為運動員提供專業治療。