16高級公務員下月赴北大進修

【本報訊】港府與北京大學政府管理學院合辦兩年制「高級公務員公共管理碩士課程」，今年的第3屆學員有16名高級公務員，他們將於下月初赴北大開學，並會與內地的官員和民眾深入交流。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，該課程是港府對有潛質高級公務員的一項重大投資，期望參與課程的學員能善用未來一年時間，全面了解並提升對內地治理體系的認識，日後返回工作崗位時能更有大局觀，更有戰略眼光去審視複雜多變的國際形勢。

提升對內地治理體系認識 「高級公務員公共管理碩士課程」的第一年須在北大全時間學習，期間有機會到多處進行實地調研，第二年則回港完成論文並重新投入工作，把學到的知識和理論實踐到香港的公共行政工作上。

今次入讀課程的16名學員主要是來自政務職系或行政主任職系的高級公務員。第3屆課程的班代表、來自政務職系的吳梓聰表示，早年曾在其他崗位見證港府與北大籌辦課程，如今很榮幸能由見證者成為參加者，成為第3屆學員之一。他期待本屆全體學員在未來一年共同努力，充實自己，將來在不同崗位學以致用、發揮所長。多名學員亦對北大校園生活充滿憧憬，期望在增進知識的同時，亦可親身了解並體會內地的最新發展。