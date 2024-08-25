舊式公屋 面向走廊通風窗將圍封

【本報訊】房屋署正陸續提升舊式公屋防火措施，當中包括圍封面向走廊的通風窗，以符合2007年7月1日生效的《消防安全（建築物）條例》。富山邨近日就被公告，明年起會分階段進行相關工程，雖然房署強調居民不需要付款，但不少居民仍擔心封窗之後空氣不流通。房署昨日解釋，現時舊式單位的百葉窗沒有耐火及防煙功能，萬一此類公屋單位內發生火災，產生的火勢和煙霧或會透過百葉窗蔓延至公共走廊，並進入其他單位。

明年起分階段進行 住戶毋須付款 房署在部分屋邨張貼的通告指，明年起會改善1987年3月1日或之前落成的公屋，房署除了會於走火樓梯更換或增設防火門及豎立防火牆，還會用防火板圍封所有住宅單位現存朝向公共走廊的通風窗。通告還稱，會另行通知工程確實日期，住戶毋須支付任何費用，工程人員會在屋外進行，不會進入屋內。

房署昨日又在社交平台解釋，自《消防安全（建築物）條例》在2007年7月1日生效起，該署會循序漸進地在各公屋大廈推展所需的消防安全改善工程，現時部分公屋大廈的公共走廊兩邊均設有住宅單位，相關單位設有面向公共走廊的百葉窗，但這類百葉窗沒有耐火及防煙功能，不利消防安全。

有居民不滿工程，質疑相關條例早在2007年已生效，為何房署拖至現時才開展，又指多年都沒問題，何須又多此一舉？也有網民認為房署有關工程做得太遲，居民多年來其實「險過剃頭」。