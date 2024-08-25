學校性教育流於表面 指引過時促更新

【本報訊】教育局早前推出公經社科中三級支援教材，內容涉及初中學生性教育及戀愛觀。議員郭玲麗支持當局加強學生性教育，但認為本港學校推行的性教育往往流於表面，有部分甚至迴避有關課題，而本港學校使用的性教育指引早在1997年已訂定，認為教育局有必要研究該指引是否切合現時社會需求。

倡就兩性關係作深層探討 郭玲麗指，現今網絡資訊豐富，學生自己也能在網上搜尋關於性的內容，因此今時今日性教育不應只教授性知識，有需要就兩性關係作深層次探討，例如男女相處之道、互相尊重的態度和是否有能力承擔相關責任等。她又指，教育局的指引在1997年修訂，距今20多年沒有更新，當局應研究和評估是否切合現時社會需要，以及學生的性知識是否足夠。

她提到自己在過去工作中曾協助的兩宗個案，事件中兩名女孩因沒考慮後果就發生性行為，所以未有做好保護措施，最終要前往內地墮胎，造成終身陰影，其中一位更不幸導致終身不孕。她認為，性教育的教材應引導學生思考，例如未能承擔後果則應拒絕，延伸至成年人亦應然。她又認為，教師可根據課程大綱，按學生的獨特性和需要，選取合適教材進行多元教學，亦應着重如何深化教學內容，鞏固個人品德價值觀，讓性教育變得更有意義。