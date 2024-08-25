活動難全額報銷 57%教師貼錢返工

【本報訊】香港教育工作者工會昨日公布一項會員調查，受訪會員對本港學校管理混亂，制度模糊不清有不少批評，相關調查更指，有近五成七教師進行工作性質的活動時，不能全額報銷，變相要「貼錢返工」。工會發言人又指，教職員遭投訴時，需要大費周章自證清白，不少人因此離職。工會就建議教育局定期巡視學校，並定期抽查學校政策、指引及投訴個案文件，給予建議及糾正，同時訂立嚴謹處分制度，促使校方從速改善。

晉升機制不公 疑黑箱作業 工會表示，每年都有不少教師反映學校機制不公、遴選準則模糊不清，更有部分學校懷疑黑箱作業。其中一宗個案涉校長與某位升職候選人曾共事多年，卻未有申報，更干預遴選過程；亦有學校不公布遴選準則及程序，且當選者的資歷備受爭議，多次被同事及家長投訴失德失職，竟然獲晉升。有個別學校寧願外聘常額教師，也不考慮將在職多年，且表現良好的合約教師轉為常額。

工會調查又發現，有45.5%會員表示參與工作性質的活動時只可報銷部分費用，更有11.6%表示不可報銷。不獲報銷的範疇包括帶隊及統籌活動等的文具、運輸、交通及宣傳費用，部分教師更需出資布置班房、購買白紙及印刷工作紙等，間接造成「扣薪」現象。工會發言人更提到，有一所天水圍學校中，校內多名教師反映校方強迫他們自費參與工作性質的活動，其後反被校方斥責。