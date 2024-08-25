132億壞帳負擔大 拒重推100%擔保貸

銀行界稱企業同路人 倘落雨收遮同濕身 經濟不振、市道疲弱，商界要求政府推出救市措施，包括重推「中小企融資擔保計劃」下的「百分百擔保特惠貸款」，讓陷入水深火熱的中小企渡過難關，不過，商務及經濟發展局局長丘應樺昨明言無意重推該計劃，並坦承疫情時推出該計劃的壞帳率高達9.2%、政府須擔保的金額高達132億元，若維持有關計劃，對政府財政有一定負擔。另有銀行高級顧問強調，銀行並沒有「落雨收遮」，除非牽涉清盤或嚴重違規，否則不會「Call Loan」，又指該方法即提早追收貸款是最後手段。

香港總商會日前向政府建議重推「中小企融資擔保計劃」下「百分百擔保特惠貸款」等多項支援中小企業的措施，丘應樺昨日出席一個電台節目時指出，「百分百擔保特惠貸款」是疫情時期的特別措施，當時共批出1,432億元，至今的呆壞帳達到9.2%，政府已有132億元壞帳。由於疫後經濟一步步復甦，如果再維持百分百擔保，政府負擔會很大。當局會密切留意情況，暫時未有任何決定會重新推出百分百擔保。至於「中小企融資擔保計劃」則由推出至今已批出超過2,800億元，約63,000間企業受惠。

電商發展成趨勢抓緊商機 丘續指，政府設有多項專項基金，可協助企業升級轉型、推展業務，至今年7月，各基金共批出約51億元予約8,400家企業。他指電商發展已成大趨勢，企業應抓緊電商貿易的商機。參考外國企業，零售實體店舖不須多，依靠電商可能會有不同商機。

壞帳集中商業房地產投資 近期商界頻頻質疑銀行收緊信貸，令中小企倍感「落雨收遮」的痛苦，恒生銀行高級顧問梁兆基表示，只要企業能按時還款，相信銀行絕少「Call loan」，惟銀行會不斷審核中小企的信貸、現金流及經營狀況。他提到，涉及中小企或住宅樓宇方面的壞帳率都是輕微及可控，指即使沙士期間出現大量負資產，銀行都不會追收貸款，故只要繼續供款就沒有問題。他指，目前銀行壞帳集中在商業房地產投資，並非一般中小企，只要營運有前景，銀行仍相當願意提供支援及協助升級轉型。他又表示，企業與銀行是同路人，「落雨收遮」被淋濕的不只企業，銀行都無可避免濕身。

梁呼籲，企業盡量配合銀行對於貸款的盡責審查和批核，因為不但符合監管要求，同時亦可了解客戶最新實際情況，銀行從而可提供不同支援方案。