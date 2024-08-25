白頭車現身彩虹 1400鐵路迷蜂擁

橙天花波波扶手 興奮打卡樂悠悠 港鐵為慶祝通車45周年，特別推出俗稱「白頭車」的第一代經典主題列車活動，讓市民重溫「波波扶手」及橙黃車廂天花的歲月。主題列車昨晨10時45分至中午12時，停泊在彩虹站二號月台，讓公眾參觀和打卡留念。活動開始前，已有逾百名鐵路迷在月台等候，不少人帶備珍藏模型及自製標語等打卡，更高唱「白頭開通，真的很興奮」。港鐵表示，近兩小時的活動，共吸引超過1,400名市民登上列車參觀。

昨晨10時起，彩虹站二號月台已有不少鐵路迷等候活動開始；至10時30分，月台已有逾百名鐵路迷到場，更有市民帶同子女、孫子女等候參觀，亦有不少鐵路迷在月台等候期間，掏出手機或相機，隔着閘門搶先與停泊的主題列車打卡。10時45分，月台閘門打開，大批鐵路迷爭先衝入主題列車，表現興奮。

1979年首班車乘客 專程參觀 排頭位的鐵路迷鄭先生手持iPad展示鐵路照片，並帶頭唱改編版的《屯馬開通》，「白頭開通，真的很興奮」，吸引不少參觀者注目。鄭先生表示，港鐵投入服務已經45年，終於有一輛復古列車現身，並讓鐵路迷參觀，車廂亦復刻「波波扶手」、橙色天花等，期望參觀者好好珍惜。

曾經在1979年、與爸爸乘坐過地鐵首班列車的張先生，昨日專程乘搭主題列車。張先生帶備當年刊出他與爸爸合照的報章，及「地下鐵路首日通車紀念特刊」來參觀。他表示，最懷念車廂內的「波波扶手」，認為列車及車頭外觀復刻得相當不錯，乘搭主題列車令他重拾童年回憶。主題列車昨日中午12時05分在彩虹站接載乘客，往調景嶺方向開出，沿途吸引不少候車乘客打卡。

主題列車上周四（22日）率先登場，港鐵改裝一列市區線現代化列車，車頭換上第一代載客列車的紅、白色標誌性設計，並配以通車初期地下鐵路的標誌。主題列車設有「回憶」及「連繫」兩大主題車廂，「回憶」主題車廂為第一、二、七、八卡，設有「波波扶手」、橙黃色車廂天花、懷舊照明燈等多項第一代載客列車的元素，將乘客帶回通車初期的歲月。

將行走多條市區線直至年底 「連繫」主題則與本地漫畫家利志達聯乘合作，並獲已故本地漫畫家王司馬的兒子授權支持，重新演繹其上世紀七、八十年代所創作的經典漫畫角色《牛仔》，為車廂設計多款《牛仔》父子造型，展現鐵路45年來的面貌演變。主題列車將行走多條市區線，接載乘客至今年底。