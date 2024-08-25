醫健：伶牙俐齒：牙周病有黃金治療期嗎？

時不時會被問及一個問題：醫生，牙周病有沒有黃金治療期呢？我是否發現得太遲了？往往這是一個觀點與角度的問題，醫學上確實有界定牙周病的不同嚴重程度，而這個分類可以是我們了解牙周病黃金治療期的一個基本觀點。

牙周病在2018年更改了分類方法，由輕微、中度嚴重及嚴重變為一、二、三及四期。一、二及三期大致上即是以前的輕微、中度嚴重及嚴重，而第四期則是細心的分辨出該嚴重牙周病的情況已經變得複雜，治療牙周病的同時，口腔重建或是矯齒等其他治療也需要適當地配合。第四期牙周病通常病人已經有牙齒因為牙周病而缺失，仍然保留的牙齒亦有可能因為牙周病而喪失大部分牙骨承托，從而令到該牙齒再不能承受正常咀嚼的咬合力，而變得鬆動或移位。

要成功治療第四期牙周病病人，除了牙周病本身，已經鬆動的牙齒也要透過調校咬合以及重建已缺失的牙齒去配合治療。而若果牙齒因牙周病而移位，亦可能需要在牙周病十分穩定的情況底下由矯齒科專科醫生進行矯齒療程。往往矯齒專科醫生會找牙周治療科合作，讓牙周病一直穩定的情況下矯齒，如果不穩定，矯齒的力會變成牙骨缺失的加速助力，令牙周病迅速惡化。

第四期牙周病病人的治療既複雜亦充滿變數，對於病人的配合度，以及荷包的配合度都有更高的要求，要重建成為以前未有病的狀態十分有難度，病人可能會被迫接受現實，接受牙周病即使穩定了咀嚼力也大不如前的景況。

所以，我認為牙周病的黃金治療期就是第四期以前的時候，因為當口腔未倒塌之時修修補補，比開始倒塌後要重建當然簡單得多了。不過話說回來，正所謂病向淺中醫，有病人喜歡了解自己有病後拖延治療，希望在太遲以前才處理，這是十分不可取的。很多時候在病人覺得忍不住的時候可能已經很嚴重。如果醫生跟病人說病況還好才二期牙周病，不是應該立刻處理，讓它永遠穩定在二期嗎？

牙周治療科專科醫生陳溢謙