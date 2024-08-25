港星簽署防控傳染病備忘錄

【本報訊】衞生署衞生防護中心代表團結束新加坡3天訪問行程，於昨日返港。訪問期間，衞生署衞生防護中心與新加坡傳染病管理局臨時規劃辦公室就防控傳染病簽署合作備忘錄。代表團與新加坡衞生部進行工作交流，亦到訪新加坡國家傳染病中心、國家環境局及保健促進局，以加強彼此聯繫，深化兩地在公共衞生方面的交流和合作。

促進雙方應對重大公共衞生事故 衞生署署長林文健率領代表團於本月22日到訪傳染病管理局臨時規劃辦公室，衞生防護中心總監徐樂堅與傳染病管理局臨時規劃辦公室主任李堅明簽署合作備忘錄。合作備忘錄旨在促進雙方就傳染病防控、監測、流行病學調查及應對有重大公共衞生影響的傳染病、打擊抗菌素耐藥性行動、科研及人員培訓等方面的協作，亦就公共衞生緊急應變計劃及演習作出交流。

林文健亦到訪新加坡國家傳染病中心，參觀高等級隔離病房及與國家公共衞生實驗室人員進行了討論，以了解當地的隔離設施及實驗室的監測服務；其後與衞生部舉行會議，了解新加坡當地在預防非傳染病如控煙及癌症篩查的策略。