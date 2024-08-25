每兩月一宗 福島核電廠事故頻 入港水產或再收緊

排核污水已逾年 憂市民健康受禍連 日本自去年8月24日開始排放福島核污水，昨日已超過一年，本港對日本的10個都縣水產品一直實施進口禁令，截至本月23日，食安中心及漁護署分別檢測共78,801個日本進口食物樣本及共18,150個本地魚產品樣本作輻射水平檢測，日方一直要求本港放寬限制。環境及生態局昨日發文，對福島核電廠過去一年平均約兩個月便發生一宗事故感到不滿，斥頻率之高令人震驚，強調為保障港人食品安全，本港採取的預防措施是必要的，該局更指不排除未來因應需要收緊進口範圍。環保團體綠色公民行動聯盟表示，核污水的排放影響廣泛，促日本立即停止排放。

環境及生態局表示，過去已多次向日本政府指出，福島核污水排放將長達30年，涉及超過130萬噸核污水，時間之長和規模之大是前所未有；一旦有任何失誤，對海洋生態和食物安全可以帶來災難性後果。香港必須採取預防措施，限制日本最高風險地方的海產及相關產品進口。

該局續指，過去一年多，福島核電廠發生的事故被傳媒披露和報道的已有7宗，既有員工因事故需要入院，更有附近環境受到污染。最近一宗事故距今僅不到一個月，對於該廠平均約兩個月便有一宗事故發生，直言頻率之高令人震驚。對於日本福島核電廠這樣的管理和監控水平，和一旦出事可導致的嚴重後果，香港採取務實措施作預防是必要及科學的。

有飲食界團體則稱，日式餐廳確有受到福島核污水排海事件影響，一年過去，餐飲業漸適應有關禁令，即使撤銷禁令也對生意幫助不大。環境及生態局則回應，為保障食物安全和公眾健康，港府必須維持現有防範措施，不排除未來收緊進口範圍。

指不符國際要求 環團促停排 綠盟表示，太平洋島國論壇的獨立專家小組報告指出，該排放計劃不符合國際原子能總署制訂的《普遍安全導則第8號》的要求，即所採取的措施需考慮利益超過對社會的損害。綠盟強調，福島核災仍尚未結束，仍有許多日本與國際的公民團體持續關注與反對日本的排放作業，日當局與東電應該立刻停止排放作業。