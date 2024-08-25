生產力局失待棄電腦配件 恐洩私隱

【本報訊】香港生產力促進局有數十部手提電腦及記憶體等失竊。生產力局昨日公布，該局一批待棄置電腦及配件疑失竊，事涉數十部待棄置的內部人員手提電腦、電腦硬碟、記憶體和顯示卡懷疑被盜。經進一步調查後，懷疑涉外判人員擅自取走，由於電腦曾作內部營運之用，該局已向執法部門求助，又向個人資料私隱專員公署通報事件。

疑遭外判工取走 生產力局表示，根據閉路電視紀錄，懷疑有外判服務人員在未經許可下，不當取走存放於已上鎖及有閉路電視監控的電腦房中待棄置的手提電腦。由於事件懷疑涉及刑事成分，局方已向執法部門求助，並已找到懷疑涉案人士。

該局又指，近日在例行清點時，發現多部過往用於內部營運、即將棄置的手提電腦失竊。經點算後確認，共有數十部手提電腦、電腦硬碟、記憶體和顯示卡懷疑被盜。

局方已聯絡涉事手提電腦的原使用者。涉事手提電腦及硬碟已啟動加密技術保護，暫時無發現任何資料外洩，而當局亦已就事件通報個人資料私隱專員公署。