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旅巴泊路旁 遭扑玻璃窗

涉事旅遊巴停泊路旁。（吳鎮興攝） 涉事旅遊巴停泊路旁。（吳鎮興攝）
涉事旅遊巴停泊路旁。（吳鎮興攝）
【本報訊】昨晨7時許，一輛停泊於葵涌永基路近勝耀街路旁的旅遊巴士，右邊車身多扇玻璃窗遭爆裂損毀，有途人見狀遂協助報案。
警員接報到場，經初步調查後，把案件列作「刑事毀壞」處理，初步不排除有車輛駛經上址時，有硬物凸出車身撞爆旅巴玻璃窗，正設法聯絡車主及司機，以調查事件起因及追查涉案車輛。
多扇玻璃窗損毀。多扇玻璃窗損毀。
多扇玻璃窗損毀。
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