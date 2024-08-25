旅巴泊路旁 遭扑玻璃窗

【本報訊】昨晨7時許，一輛停泊於葵涌永基路近勝耀街路旁的旅遊巴士，右邊車身多扇玻璃窗遭爆裂損毀，有途人見狀遂協助報案。

警員接報到場，經初步調查後，把案件列作「刑事毀壞」處理，初步不排除有車輛駛經上址時，有硬物凸出車身撞爆旅巴玻璃窗，正設法聯絡車主及司機，以調查事件起因及追查涉案車輛。