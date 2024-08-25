穿插連撼3車 肇事司機逃遁

【本報訊】網上流傳車Cam片段，顯示於前日下午約5時，多輛汽車在深水埗欽州街西近深旺道交界等候交通燈號期間，一輛黑色私家車從後疾馳而至，並在車流中穿插而過，猶如「炮彈」般先後擦撞中線及快線兩部車輛，再猛撼快線另一部車輛車尾。由於衝力頗大，私家車車尾被撞至翹起。

鐵騎士聞巨響 按心口定驚 事發時，一輛電單車停在左線，鐵騎士乍聞撞擊巨響循聲查看，更按着心口定驚。據報，被撞及的3部車輛分別為兩輛私家車及一輛的士，其中一名姓黃（42歲）私家車女司機頸痛，另一名姓陳（51歲）私家車女乘客則胸痛及頭暈，兩人需由救護車送往明愛醫院治理。

警員接報到場，黑色私家車已空無一人，遂召拖車把其拖走扣查，並追緝在逃司機，他年約40至50歲、中國籍、瘦身材，事發時穿黑色上衣，至於事發原因及經過有待確定。

不少網民看畢影片均稱事件驚險，幸好當時有另一輛的士駛入左線，阻擋涉事私家車行車路徑，否則私家車沿左線狂飆，可能會撞倒電單車司機釀嚴重意外。此外，有網民提及何文田公主道私家車逃捕事件，懷疑該車可能涉及不法活動，否則肇事司機不會棄車逃遁。